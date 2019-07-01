МИД России предложил поменять задержанных в РФ американцев на летчика Ярошенко. В США его приговорили к 20 годам тюрьмы

Заместитель министра иностранных дел России призвал освободить российского гражданина, которого в 2010-м задержали в Африке, а затем выдали США.

«Мы призываем наших коллег <...> освободите [Константина] Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание», – заявил 1 июля Сергей Рябков во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

По его словам, это «резонансный гуманитарный вопрос».

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Рябков также призвал вернуть российской стороне захваченную дипломатическую собственность в Америке.

Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Впоследствии россиянина экстрадировали в США, где обвинили в контрабанде наркотиков. В 2011 году американский суд приговорил летчика к 20 годам тюрьмы. 23 апреля этого года российский минюст направил в США ходатайство о возвращении Ярошенко в Россию. В мае минюст США получил и рассматривает запрос от России о возвращении на родину летчика.