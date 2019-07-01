Группа «Эталон» – «Девелопер года» по верcии Urban Awards

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» названа «Девелопером года» по версии XI федеральной премии Urban Awards 2019. Победителями профессиональной номинации становятся наиболее успешные компании, которые внесли вклад в развитие строительной отрасли и в совершенствование стандартов девелопмента жилой недвижимости.

Торжественная церемония награждения победителей премии Urban Awards 2019 состоялась в конце июня в центре Санкт-Петербурга, в «Доме Беггровых». Почетный диплом и статуэтка были вручены Группе «Эталон» по итогам оценки достижений Компании за последний год.

Группа «Эталон» является крупной корпорацией в сфере девелопмента и строительства в России. По итогам 2018 года Компания установила рекорды по всем операционным показателям. Группа «Эталон» реализовала 628 тыс. кв. м недвижимости, показав рост продаж на 37% – до 69 млрд рублей. Количество заключенных контрактов с покупателями недвижимости превысило 12 тысяч, что на 24% больше, чем годом ранее. В 2018 году Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию объекты общей реализуемой площадью 480 тыс. квадратных метров.

Также на церемонии награждения Urban Awards были отмечены жилые комплексы Компании. ЖК «Петровская Доминанта» назван «Лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса» и «Премьерой 2019 года», а ЖК Fusion был удостоен внеконкурсной награды от партнера премии компании Мицубиси Электрик «За использование современных технологий в девелопменте».

Urban Awards – профессиональная федеральная премия в области жилой недвижимости, которая была учреждена в 2009 году для продвижения современных стандартов и передового опыта в девелопменте, для повышения качества инфраструктуры и городской среды. Ежегодно независимая экспертная комиссия, состоящая из опытных и влиятельных профессионалов недвижимости, оценивает объекты, учитывая технологии строительства, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/