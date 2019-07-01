В припортовых гаражах водитель «ловко» спрятал автомобиль у соседа. Ворота помехой не стали

Курьёзное ДТП случилось в гаражах в Кировском районе Санкт-Петербурга. Картина последствий аварии вызывает недоумение, но очевидцы поясняют: перепутать можно не только педали, но и передачи.

«Весёлые выходные в КАС "Кировец" у Дороги в Угольную гавань», – пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, что автомобиль стоит большей частью внутри гаража, при этом характер повреждений ворот указывает на то, что водитель въехал туда снаружи.

«Мадам пыталась заехать в свой гараж, перепутала передачи и задом вломилась в гараж напротив», – утверждает в комментариях Наталья.

Напомним, сегодня, 1 июля, именно при движении задним ходом каток задавил насмерть рабочего на ремонтируемом участке трассы «Сортавала».