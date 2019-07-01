В Чечне неизвестный с ножом и гранатой напал на полицейский пост — есть погибший

Полицейский убит на контрольном посту в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Нападавший уничтожен.

О происшествии 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, на контрольно-заградительном посту к стражу правопорядка подошел неизвестный с ножом и ударил. У него также была при себе граната, но он ее не бросил.

Злоумышленника застрелили на месте, раненый полицейский умер по дороге в больницу.

ТАСС добавляет: нападение на пост произошло на окраине чеченского села Бамут. Мотив нападавшего неизвестен.