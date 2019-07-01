Силовики устроили «маски-шоу» на телеканале Порошенко

На украинском телеканале «Прямой», который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, 1 июля проходит выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

Об этом сообщил юрист и бывший первый заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook, информацию подтвердили в Государственном бюро расследований Украины.

«Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко "Прямой". Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Не переключайтесь», – сообщил Портнов.

Как сообщил Українським Новинам источник в Государственном бюро расследований, ГБР проводит обыски на телеканале «Прямой». «Да, обыски такие проводятся», – сказал он, добавив, что следственные действия санкционированы судом. Собеседник пока не уточнил, в рамках какого уголовного производства проводятся обыски.

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ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям юриста Андрея Портнова, фигурантом которых является бывший президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телевизионного канала «Прямой» Владимира Макеенко.

Относительно Порошенко ГБР расследует уже пять уголовных производств по заявлением Портнова. Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также попытке узурпации судебной власти.