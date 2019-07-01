Маркизио близок к уходу из «Зенита»

Переговоры футбольного клуба «Зенит» с полузащитником Клаудио Маркизио о расторжении контракта подходят к концу. Как пишет Tuttomercatoweb, игрок готов покинуть клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что петербургская команда готова предложить игроку компенсацию в виде половины его зарплаты за этот срок – около 1,5 миллиона евро. Иначе полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса составит около 13 млн евро за два сезона.

Напомним, что Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года на правах свободного агента. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола. В последний раз он принимал участие в официальном матче 12 февраля, выйдя на замену в конце игры лиги.