Программы «Первый / Семейный автомобиль» снова работают. 4 млрд руб. обещано малому бизнесу

С 1 июля возобновлено действие госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», на которые из федерального бюджета было выделено 10 миллиардов рублей: 6 млрд рублей на льготное автокредитование и 4 миллиарда – на льготный автолизинг для малого и среднего бизнеса.

Как пишет «Автостат», по оценкам Минпромторга, за счёт федеральных денег будет дополнительно простимулирована продажа более 75 тысяч автомобилей на льготных условиях.

Социальные программы «Первый / Семейный автомобиль» заработают второй раз в 2019 году, первый раз их запускали 1 марта. На эти меры господдержки ранее выделялось 10,4 миллиарда рублей, что позволило простимулировать продажу более 63 тысяч машин.