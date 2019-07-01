Программы «Первый / Семейный автомобиль» снова работают. 4 млрд руб. обещано малому бизнесу
С 1 июля возобновлено действие госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», на которые из федерального бюджета было выделено 10 миллиардов рублей: 6 млрд рублей на льготное автокредитование и 4 миллиарда – на льготный автолизинг для малого и среднего бизнеса.
Как пишет «Автостат», по оценкам Минпромторга, за счёт федеральных денег будет дополнительно простимулирована продажа более 75 тысяч автомобилей на льготных условиях.
Социальные программы «Первый / Семейный автомобиль» заработают второй раз в 2019 году, первый раз их запускали 1 марта. На эти меры господдержки ранее выделялось 10,4 миллиарда рублей, что позволило простимулировать продажу более 63 тысяч машин.
Справка:
В рамках программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» покупатели получают выгоду 10% на приобретение нового автомобиля в кредит, а для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.