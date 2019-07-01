«Была некачественно спланирована работа». Генпрокуратура возбудила 18 дел из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура РФ занялась «систематическими задержками выдачи багажа» в одном из самых загруженных европейских аэропортов. Сотрудники ведомства займутся «комплексным изучением ситуации».

«В связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в отношении виновных юридических и должностных лиц», – сообщается 1 июля в заявлении Генеральной прокуратуры РФ.

Транспортная прокуратура начала проверку в начале июня, чтобы, как «Фонтанке» рассказали в ведомстве, оценить «соблюдение прав пассажиров при осуществлении перевозок, включая выдачу багажа». Проверка показала, что ООО «Шереметьево Хэндлинг», которое и занимается сумками и чемоданами, «была некачественно спланирована работа по обработке большого объема багажа».

Проверяющий орган признал задержки «систематическими». «В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки», – уточняет генпрокуратура РФ.

Проблемы с выдачей багажа возникли в Шереметьево в начале июня. Пассажирам приходилось по несколько часов ждать свои сумки и чемоданы. В аэрохабе уверяют, что это связано с возросшей нагрузкой в летний сезон. Как «Фонтанке» на условиях анонимности рассказал один из грузчиков, кадровая проблема могла привести к затруднениям. При этом в Шереметьево опровергли информацию о нехватке грузчиков.