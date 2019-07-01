Швеция разместит в Балтийском море обновленную систему ПВО из-за «российского бряцания оружием»

Шведские военные отправят на остров Готланд обновленную систему противовоздушной обороны для защиты региона.

«Готланд очень важен с военно-стратегической перспективы. <...> Его географическое положение дает военные преимущества и возможность контроля [региона]», – цитирует 1 июля заявление командующего вооруженными силами Швеции Микаэля Байдена агентство Reuters.

По его словам, власти страны приняли решение о замене находящихся на острове мобильных зенитных орудий новой системой Saab. Кроме того, на Готланде создается группировка войск.

«Хотя Швеция не является членом Организации Североатлантического договора, у страны остаются тесные связи с альянсом. Она наращивает свои вооруженные силы на фоне растущей обеспокоенности по поводу российского бряцания оружием в регионе Балтийского моря», – указывает Reuters.

Напомним, что остров Готланд расположен в 330 километрах от российского Калининграда, где располагается Балтийский флот РФ.