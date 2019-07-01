На Партизана Германа эвакуируют жителей верхних этажей. Полыхающая лоджия подожгла соседку

Вспыхнувшая лоджия в Красносельском районе Петербурга заняла спасателей днём 1 июля. Рабочий понедельник сократил число эвакуированных обитателей соседних квартир.

О пожаре на улице Партизана Германа, 26, корпус 1, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщили около двух часов дня. Судя по видео, вспыхнула лоджия восьмого этажа, огонь, разгоревшись, перекинулся к соседям сверху. По словам очевидцев, обе квартиры уже лишились окон, на последнем этаже пламя проникло в комнаты.

В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» уточнили, что к половине третьего дня пожар силами трёх расчётов локализован. На улицу с верхних этажей вывели пять человек, сведений о пострадавших не поступало.