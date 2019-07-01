Президент Украины потребовал привлечь главу МИД страны к ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы министра иностранных дел Павла Климкина привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что он не проинформировал о ноте относительно возвращения украинских моряков, арестованных за нарушение российской границы. Соответствующее письмо Зеленский направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, сообщает глава администрации президента Зеленского Андрей Богдан 1 июля.

Президент України закликав Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана здійснити дисциплінарне провадження стосовно міністра закордонних справ Павла Клімкіна.https://t.co/xDuO58n8kn — Офіс Президента (@APUkraine) 1 июля 2019 г.

Министерство иностранных дел не проинформировало Зеленского о ноте МИД России от 25 июня. Это обращение касалось освобождения украинских моряков.

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"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поднять вопрос об осуществлении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", – говорится в письме президента.

Богдан напомнил, что согласно Конституции Климкин был обязан проинформировать Зеленского об обращении Министерства иностранных дел РФ относительно моряков.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года захватили в Черном море у Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Вследствие инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". Кроме того, три раненных при обстреле россиянами украинских моряка были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию освободить 24 украинских моряка и три корабля, которые были захвачены у Керченского пролива осенью прошлого года, и обеспечить их возвращение на Украину, но признал законным их судебное преследование в РФ. Россия не признала это решение суда.

В последний день исполнения решения суда, 25 июня, Россия предложила передать их Украине, но при этом "письменно гарантировать" участие в российском суде. МИД Украины ответил российскому дипведомству отказом, не проинформировав об официальной бумаге и этой переписке главу украинского государства. Зеленский на следующий день обрушился с критикой в адрес главы МИД Украины Климкина.