Открытый люк отправил кроссовер валяться в кювете на улице Танкистов. Пострадали трое

Водитель кроссовера и его пассажиры пострадали в ДТП в Курортном районе Петербурга утром 1 июля. Причиной стал открытый люк.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 10:20 на 1-м километре улицы Танкистов в поселке Солнечное-2. 58-летний мужчина, управляя автомобилем Mazda CX-7, наехал на открытый люк. В итоге машина опрокинулась в кювет.

В результате ДТП водитель «Мазды» и его 53-летняя пассажирка получили травмы средней степени тяжести. Еще один пассажир автомобиля, 17-летний парень, отделался ушибами и сотрясением мозга.

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