Садик строгого режима. Дети на Гражданском смотрят на мир через колючую проволоку

Недетские пейзажи окружили садик в Калининском районе Петербурга. На мир ребята смотрят через забор с колючей проволокой. На чрезмерную оборону учреждения обратили внимание горожане 1 июля. Фото прислали в редакцию «Фонтанки».

На снимках запечатлён детский сад №64 на Гражданском проспекте – в окружении забора из колючей проволоки. Картину дополняет табличка «Охраняется собакой».

«Конечно, безопасность детей – прежде всего. Но неужели нельзя сделать более цивилизованную ограду, а не приучать детей быть узниками за решётками с колючей проволокой», — написала читательница Юлия.

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Как рассказала нашему корреспонденту старший воспитатель детсада №64 Валентина Будерецкая, забор с колючей проволокой достался учреждению от прежнего руководства, повышенная защита осталась не по всему его периметру. На снимках садика в социальных сетях колючая проволока, действительно, видна ещё на фотографиях 2010 года. «Это старый забор, который уже в этом году подлежит демонтажу. Будет установлен новый», — заверила Будерецкая.

Собака в охране не используется, добавила она.