Песков: Кремль следит за выборами в Петербурге, ЦИК занимается нарушениями

Федеральные власти следят за муниципальной избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, однако «темой о возможных нарушениях» занимается ЦИК.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента, комментируя публикации в СМИ о том, как проходит подача голосов в муниципальные избирательные комиссии.

«Естественно, следим за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге», – цитирует 1 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По словам чиновника, администрация главы государства не может «в таких деталях» заниматься вопросом нарушений на выборах, так как они попадают под компетенцию Центризбиркома.

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«Что касается темы о возможных нарушениях, всех технических моментах – этим занимается ЦИК. <...> Этим занимается ЦИК, и именно ЦИК полномочен квалифицировать те или иные ситуации как нарушения, как не нарушения, и принимать какие-то меры», – подчеркнул пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Песков рекомендовал «получить информацию от Центризбиркома» по оперативным вопросам.

Напомним, что ЦИК организовал специальный оперативный штаб для наблюдения за петербургскими выборами. Кроме того, Центризбирком обратится в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы проконтролировать проверку жалоб на шесть петербургских муниципальных избиркомов.