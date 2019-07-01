Кокорин: Тюрьма ничему не научила

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о готовности к переезду в колонию.

«Жизнь налаживается. Если серьезно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определенность. К этапу готов. Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие», – цитирует Кокорина «Московский комсомолец».

По словам футболиста, тюрьма его ничему не научила.

«Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» – заявил Кокорин.

Ранее стало известно, что братья Кокорины, Мамаев и четвертый фигурант их уголовного дела – Протасовицкий будут отбывать наказание в одной колонии. Предположительно, все фигуранты громкого уголовного дела будут находиться в одном из регионов недалеко от Москвы.