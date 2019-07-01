Происшествия
Кокорин: Тюрьма ничему не научила
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о готовности к переезду в колонию.
«Жизнь налаживается. Если серьезно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определенность. К этапу готов. Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие», – цитирует Кокорина «Московский комсомолец».
По словам футболиста, тюрьма его ничему не научила.
«Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» – заявил Кокорин.
Ранее стало известно, что братья Кокорины, Мамаев и четвертый фигурант их уголовного дела – Протасовицкий будут отбывать наказание в одной колонии. Предположительно, все фигуранты громкого уголовного дела будут находиться в одном из регионов недалеко от Москвы.
Справка:
8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.