Погранохрана Финляндии перестает принимать на воинские должности лиц с двойным гражданством

Граждане с паспортами двух стран не смогут занимать должности в Пограничной охране. Об этом 1 июля сообщает правительство Финляндии.

«В будущем воинскую должность в Погранохране можно будет давать только в том случае, если претендент на неё не имеет другого гражданства или, согласно закону о безопасности, других связей с иностранным государством, которые могут поставить под угрозу государственную безопасность, общественную безопасность, национальную оборону, международные отношения или безопасность службы в Пограничной охране», – говорится в релизе исполнительного органа. Отмечается, что при проверке будут учитывать, может ли кандидат попасть под влияние нежелательных организаций из-за связей с другой страной.

Такие же требования касаются и людей, которые учатся на офицера или отбираются на базовый курс пограничной службы.

При этом такое решение в правительстве объясняют не только интересами государства, но и безопасностью самого кандидата на должность, указывая на возможное давление и угрозы в адрес него или его близких.

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Поправки вступают в силу сегодня, 1 июля 2019 года.

В феврале 2019 года парламент страны утвердил большой пакет законов, который даёт государству возможность контролировать, ограничивать или запрещать владение недвижимостью иностранцами, а также запрещает назначать на воинскую должность лиц с двойным гражданством и связями с иностранными государствами.

Ранее сообщалось, что Хельсинкский уездный суд признал невиновным обвиняемого в дискриминации мужчину, отказавшего в найме россиянке с двойным гражданством.