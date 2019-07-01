Небольшой пожар в Веселом Поселке не обошёлся без жертв. В дыму задохнулся мужчина

Ночной пожар в девятиэтажке в Невском районе Петербурга не дал поспать жильцам верхних этажей. Огню не позволили выйти за пределы спальни, хозяин загоревшейся квартиры не проснулся.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о пожаре на улице Подвойского, 24, корпус 2, поступила около трёх часов ночи 1 июля. Жителей разбудил запах дыма, распространившийся на восьмом этаже. Прибывшие на место спасатели достучаться до обитателей дымившей квартиры не смогли, дверь пришлось вскрывать.

Горела мебель и обстановка в комнате на площади в один квадратный метр. За пятнадцать минут возгорание было локализовано, в 04:25 – ликвидировано полностью. В квартире в момент пожара находился мужчина 30 лет. По предварительной информации, он насмерть отравился угарным газом.