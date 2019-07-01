Июльское удорожание квартир в жилых комплексах «Лидер Групп»

ГК «Лидер Групп»

15 июля стоимость квадратного метра будет планово увлечена в жилых комплексах «Три кита 3» и «Богатырь 3», а также во всех очередях проекта «Территория».

ГК «Лидер Групп» в 2018 году, по данным Единого реестра застройщиков, заняла 3-е место по объемам ввода и 4-е по объемам текущего строительства жилья среди застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего же, за 31 год работы «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию свыше 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения, от жилых домов и бизнес-центров, до блоков АЭС и фармацевтических заводов. Визитной карточкой компании является первый в Санкт-Петербурге небоскреб Leader Tower, возведенный с применением передовых технологий в области высотного строительства. Уникальное здание с единственным в городе мультимедийным фасадом является архитектурной доминантой и украшением Московского района.

Более подробно о жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/