Грузовик выехал на пути перед поездом ОЖД. Погибли машинист и его помощник, ещё четверо пострадали

В тяжёлую аварию попал поезд ОЖД 1 июля в Псковской области. По предварительным данным железнодорожников, виноват водитель грузового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», около полудня на перегоне Заваруйка – Себеж водитель грузовика, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рабочим поездом при исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но автомобиль был слишком близко.

Машинист поезда скончался на месте, помощник машиниста был госпитализирован в тяжёлом состоянии, также пострадали трое сотрудников, находившиеся в поезде. Как стало известно «Фонтанке», спасти помощника машиниста не удалось – он умер в больнице. По данным издания iLuki, водитель грузовика DAF тоже получил травмы.

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На фото с места ДТП видно, что поезд завалило бетонными плитами: вероятно, их перевозил грузовик. ГУ МЧС по Псковской области информирует, что для ликвидации последствий происшествия с участием тепловоза и грузового автомобиля в деревне Кузнецовка Себежского района, случившегося около 11:25, привлекались две единицы техники и пять человек.

На место аварии направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники, отмечается в сообщении РЖД.

С января по май 2019 года в границах Октябрьской магистрали произошло восемь ДТП, в которых пострадали пять человек и один погиб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий на железнодорожных переездах уменьшилось почти в два раза (за пять месяцев прошлого года было зафиксировано 15 ДТП). По данным ОЖД, причина всех происшествий – попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.