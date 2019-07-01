Генпрокуратура нашла в Севзапнедрах нарушения в сфере госзакупок

В Севзапнедра с проверкой пришла Генеральная прокуратура в СЗФО. По итогам в Департаменте по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане найдены нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок.

«Департаментом надлежащим образом не осуществлялись функции государственного заказчика по контрактам на геологическое изучение недр, выполняемых за счет средств федерального бюджета, – заявили 1 июля в Генпрокуратуре. – Имели место факты несвоевременного направления требований по уплате неустойки в случае неисполнения подрядчиком обязательств по госконтракту».

Также чиновникам попеняли на организационные недочеты: «на стендах в помещениях департамента отсутствуют справочные телефоны, список нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, порядок выполнения процедур, перечень необходимых документов, основания для отказа, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, образцы заполнения бланков заявок».

Записали в копилку и срыв сроков рассмотрения заявлений о внесении сведений в государственный реестр работ по геологическому изучению недр.

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«Нарушались права и законные интересы субъектов предпринимательства», – добавили в надзорном органе, отметив, что персональная ответственность сотрудников департамента за действия (бездействие) в их должностных регламентах не закреплена.

В итоге и.о. начальника руководителя Департамента Елена Боталова получила представление.