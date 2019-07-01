«Это может быть опасно». Песков предостерег российских артистов от поездок в Грузию
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России, призвав музыкантов из РФ не ездить в кавказскую республику.
«Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», – цитирует 1 июля заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».
По его словам, Нино Катамадзе, которая в сообщении на Facebook отказалась от концертов в РФ, «очень талантливая», однако «многого не знает в плане политики». «Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», – отметил Песков.
При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в России с уважением относятся к грузинскому народу.
Ранее Песков рассказал о том, что в Грузии царит «очень русофобская истерия», отметив, что в стране сохраняется «физическая» опасность для россиян.
Справка:
Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.