«Это может быть опасно». Песков предостерег российских артистов от поездок в Грузию

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России, призвав музыкантов из РФ не ездить в кавказскую республику.

«Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», – цитирует 1 июля заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, Нино Катамадзе, которая в сообщении на Facebook отказалась от концертов в РФ, «очень талантливая», однако «многого не знает в плане политики». «Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», – отметил Песков.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в России с уважением относятся к грузинскому народу.

Ранее Песков рассказал о том, что в Грузии царит «очень русофобская истерия», отметив, что в стране сохраняется «физическая» опасность для россиян.