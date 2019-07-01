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Бизнес
01.07.2019 13:45
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Сошел с «Карусели». Генеральный директор торговой сети Максим Гацуц покинул пост

Генеральный директор торговой сети «Карусель» (входит в X5 Retail Group) Максим Гацуц покинул пост, сообщила пресс-служба ретейлера 1 июля.

Причины ухода с должности не уточняются, но личные планы Гацуца «дальше будут связаны с другими проектами», говорится в сообщении.

Обязанности главы торговой сети будет временно исполнять финансовый директор Денис Ткач. Сейчас X5 Retail Group сосредоточится на развитии двух других форматов – «магазинов у дома» «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток». Активного развития гипермаркетов не планируется, но компания продолжит фокусироваться на дальнейшей оптимизации операций и эффективности «Карусели», – пояснил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман. X5 Retail Group – крупный российский ретейлер, на 31 марта управляла 14 779 магазинами, в том числе 13 917 магазинами «Пятерочка», 771 супермаркетом «Перекресток» и 91 гипермаркетом «Карусель».

Ранее на прошлой неделе стало известно о кадровых изменениях в другом крупном продуктовом ретейлере – «Магните». Его покинула генеральный директор Ольга Наумова из-за разногласий с советом директоров по поводу дальнейшей стратегии развития бизнеса. Пост руководителя «Магнита» займет выходец из «Ленты» Ян Дюннинг.

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