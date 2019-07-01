Porsche отзывает в России более 2 тысяч Panamera из-за риска «термических инцидентов»

ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» объявило об отзыве нескольких тысяч Porsche Panamera. У них может произойти короткое замыкание в «мозгах» кондиционера из-за влаги.

Как сообщает 1 июля пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 2055 автомобилей Porsche Panamera (тип 970), проданных в России с декабря 2010 года по октябрь 2017 года. Причиной стала вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера из-за попадания влаги в контрольный блок. Это может привести «к возникновению термических инцидентов», в том числе в припаркованных машинах, говорится в сообщении ведомства.

Чтобы предотвратить замыкания, в дилерских центрах на попавших под отзыв автомобилях проверят блок управления вентилятора кондиционера и при необходимости доработают его или заменят на модифицированный – с улучшенным уплотнителем корпуса. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

Хозяевам таких «Порше» до ремонта рекомендуют парковать автомобиль только на улице и на достаточном расстоянии от других машин и зданий, чтобы свести к минимуму риски для людей и окружения.

На минувшей неделе Porsche также объявил глобальный отзыв автомобилей Cayenne и Panamera, под который попали 340 тысяч машин. Из-за проблем с коробкой передач есть риск, что автомобиль начнет самопроизвольное движение.