БК «Зенит» расстался со вторым Карасевым за полгода

Баскетбольный клуб «Зенит» официально расстался с атакующим защитником Сергеем Карасевым. Баскетболист выступал за петербуржцев с 2016 года.

Сергей Карасёв покидает «Зенит». Спасибо за все сезоны! // Sergey Karasev leaves Zenit. #Zenitbasket pic.twitter.com/lKK6oExmJU — БК «Зенит» (@zenitbasket) 1 июля 2019 г.

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Куда уходит Карасев — пока не сообщается. По неофициальным данным, 25-летний игрок перешел в «Химки» из-за уменьшения годовой зарплаты в «Зените» примерно на треть — до 700 тысяч долларов в год.

В прошлом сезоне Карасев провел 18 игр за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, набирая в каждом матче в среднем 9,7 очка за игру.

Напомним, что с 2014 по 2018 год «Зенит» тренировал отец баскетболиста — Василий Карасев. Он был отправлен в отставку после серии неудачных матчей, несмотря на то, что трижды подряд приводил петербуржцев к бронзовым медалям со средним бюджетом.