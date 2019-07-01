Бизнес-омбудсмен посчитал дело «Рольфа» «характерным». Титов призвал искать причины в 90-х

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России получил обращение основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Он уверен, что сделка, которая стала причиной преследования крупного импортера и продавца автомобилей, была характерной и для других участников рынка.

«Сделка, которая руководству «Рольфа» инкриминируется в качестве преступления, была характерна для очень многих российских компаний <...> Условия, созданные в 1990-е годы, привели к тому, что малый бизнес весь ушел в подполье, а крупный бизнес воспользовался возможностями офшоров», – цитирует 1 июля заявление Бориса Титова газета «Коммерсант».

По его словам, уход в офшоры был вызван желанием снизить налоги, а также сохранить собственные активы. «Сегодня эта массовая практика нашу власть однозначно не устраивает», – указывает Титов.

Он отметил, что борьба с офшорами будет продолжаться. С одной стороны, наблюдается ужесточение законодательства, а с дрогой – предпринимателям был предложен второй этап амнистии капиталов. «Как я понимаю, «Рольф» в амнистии участвовать не стал», – заметил омбудсмен.