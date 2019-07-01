Владимир Жириновский начал обещанную кампанию против Александра Беглова со своего сына

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, как и обещал, 1-го июля начал информационную кампанию против врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

В телеграм-канале ЛДПР опубликовано открытое письмо вице-спикера Госдумы РФ, сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева. В своем письме на имя Беглова Лебедев желает врио губернатора Петербурга проиграть выборы и высказывает сомнения в его перспективах в случае «честных выборов».

Напомним, что на минувшей неделе кандидат в губернаторы Петербурга от ЛДПР Олег Капитанов выбрал вместо членства в партии и борьбы с Александром Бегловым на выборах пост главы комитета по межнациональным отношениям в Смольном.

При этом Владимир Жириновский заявлял, что Капитанов должен отказаться от поста. «Если кандидат Капитанов не будет зарегистрирован, мы все равно продолжим нашу кампанию в Санкт-Петербурге, но тогда уже будем вести её против ВРИО губернатора», – заявляли в ЛДПР.