Подробности ДТП на «Сортавале»: дорожник попал в слепую зону катка

Стали известны обстоятельства трагичного утреннего ДТП на трассе «Сортавала», в котором погиб дорожный рабочий.

1 июля около 7:30 на 119-м километре дороги, напомним, каток наехал на человека. «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Приозерскому району Ленинградской области пишет, что дорожник, мужчина 1981 года рождения, попал в слепую зону катка, двигавшегося задним ходом.

«У рабочего не было шансов. Да, здесь нет превышения скорости, нет встречки, но есть нарушение техники безопасности. Смерть на ровном месте (в прямом и переносном смысле)», – пишет «Дорожный инспектор».