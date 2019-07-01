Александр Церковный: Бюджет баскетбольного «Зенита» после вступления в Евролигу будет увеличен. Это логично

Баскетбольный клуб «Зенит» получил приглашение в элиту европейского баскетбола — Евролигу. В интервью «Фонтанке» генеральный директор команды Александр Церковный рассказал, к каким изменениям это приведет и ждать ли звезд из НБА.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Баскетбольная Евролига — аналог футбольной Лиги чемпионов. В Европе нет турнира престижнее. Однако структура в нем иная. По своему усмотрению Евролига может выдавать долгосрочные лицензии клубам без привязки к спортивному результату в национальных чемпионатах, чье участие принесет наибольшую финансовую выгоду. Это такие гранды как ЦСКА, «Реал» и так далее.

Летом 2018 года организаторы утвердили расширение турнира с 16 до 18 команд. Благодаря этому петербургский «Зенит» получил возможность побороться за wild card, хотя прежде ни разу не выходил даже в четверку сильнейших в Еврокубке (аналог Лиги Европы в футболе, то есть второй дивизион европейского клубного баскетбола). Среди конкурентов были казанский УНИКС, белградский «Партизан» и «Летувос Ритас» из Вильнюса. И, тем не менее, борьбу за путевку выиграл именно «Зенит».

Среди причин называют привлекательность Петербурга как одного из крупнейших и развитых европейских городов, наличие сильного бренда, благодаря футбольному клубу, а также «Газпром». По данным зарубежных СМИ, газовый монополист со следующего сезона станет одним из партнеров Евролиги.

Сразу после новости о включении «Зенита» в Евролигу мы созвонились с генеральным директором клуба Александром Церковным.

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- Что изменится для «Зенита» после вступления в Евролигу?

– Это скажется не только на клубе, но и вообще на баскетболе в Петербурге и Ленинградской области. Думаю, что благодаря этому событию баскетболом начнут заниматься больше людей, в спортшколах начнется баскетбольный бум. Во-вторых, для самого клуба это огромный стимул для роста и развития по всем направлениям — начиная со спортивной части и заканчивая офисом.

- Насколько планируете задержаться в Евролиге?

– Естественно, наша задача — сделать так, чтобы это было надолго. Мы понимаем, что сезон будет сложным и с точки зрения силы соперников, и с точки зрения того, что нам нужно показать свою конкурентоспособность на уровне Евролиги. С другой стороны, если мы хотим там задержаться, мы обязаны хорошо выступить в Единой лиге ВТБ и попасть как минимум в финал, чтобы продлить еще хотя бы на год наше пребывание в Евролиге. Все очень сложно. Будем готовиться. Работу нам предстоит выполнить колоссальную.

А пока «Зенит» — самый активный клуб на трансферном рынке. В любом случае, нашей изначальной задачей было своевременное, плановое и грамотное комплектование команды на следующий сезон. Те баскетболисты, которых мы уже успели подписать, были подписаны в рамках плановой работы по комплектации команды. Говорить о том, что мы подписали Хвостова, Зубкова и легионеров исключительно под Евролигу, абсолютно неправильно. Они давно входили в сферу наших интересов.

- Ожидаются ли новички именно под Евролигу?

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– Однозначно, мы внесем корректировки в процесс селекции. В клубе все прекрасно понимают, что без этого не обойтись. К тому же серьезно изменится нагрузка на команду – игр станет значительно больше. У нас будет 17 соперников в Евролиге. Это значит, что только в регулярном чемпионате будет 34 игры. Плюс Единая лига ВТБ. Так что нам нужно работать не только над качеством, но и над глубиной состава.

- Означает ли все это, что будет увеличен и бюджет клуба?

– Бюджет клуба будет логично увеличен. Сложно пока назвать порядок цифр. Опять же, нужно время, чтобы это экономически обосновать. Необходимо провести расчёты по нашему участию, по переоборудованию домашней арены, которая в связи с более строгим по сравнению с Еврокубком регламентом тоже будет совершенствоваться. Сейчас как раз занимаемся этим вопросом.

- Наверняка у вас есть примерный прогноз – это 20 процентов, 30 или еще больше?

– Не могу сказать сейчас даже примерных цифр.

- В минувшем сезоне «Зенит» играл на двух аренах. Сохранится ли чередование «СИБУР Арены» и «Юбилейного» в новом сезоне?

– Вообще обе площадки, которые мы используем, – «СИБУР Арена» и «Юбилейный» – соответствуют требованиям Евролиги по вместимости. Большую часть игр мы проведем на «СИБУР Арене», но из-за плотного графика часть матчей придется перенести в «Юбилейный». В любом случае, это будет минимальное количество игр.

- Сильно ли придется реконструировать площадки?

– Глобальной реконструкции не требуется. Не будет чего-то кардинального. В основном это коснется оборудования для обеспечения проведения матчей, судейского комплекса и так далее.

- Возросший интерес со стороны агентов и игроков уже ощутили?

– Сейчас такой период, когда, независимо от уровня турнира, в котором участвует клуб, агенты ведут себя очень активно. Рынок игроков максимально насыщен. Задача агентов в текущей ситуации – найти максимально выгодные предложения для своих клиентов. Чем дальше, тем меньше будет вакансий. Другой вопрос, что чем дальше, тем становятся более сговорчивыми и сами игроки, и их агенты.

Для нас наличие Евролиги – это безусловный плюс в переговорах с точки зрения привлекательности для игрока. Не секрет, что для многих иностранных игроков переход в российские клубы – это очень серьезный шаг, поскольку есть определенные предрассудки, которые связывают с Россией. Это мы знаем, что здесь игроки попадают в один из лучших европейских городов, суперсовременный, культурный и цивилизованный. Поэтому именно наличие Евролиги – определяющий фактор при выборе команды для подавляющей части баскетболистов. Нередки случаи, когда ради перехода в клуб Евролиги игроки соглашаются подписываться на меньшие деньги. Мы нередко сталкивались с такой позицией, когда вели переговоры, будучи клубом Еврокубка.

- Какие-то громкие трансферы планируете?

– У нас задача собрать максимально боеспособный и ровный состав, который бы отвечал бы нашим задачам. Мы не отдаем приоритета игрокам с громкими именами. Наша задача – собрать команду, которая будет четко сформирована под тренера, под его видение баскетбола. Попробуем побороться за Кавая Ленарда, но, если серьезно, звезд из НБА я бы в ближайшее время не ждал. Как бы то ни было, новички с достаточно известными именами обязательно будут.

- Какие задачи будете ставить себе в первом сезоне Евролиги?

– Во-первых, это достойное выступление и достойная организация работы баскетбольного клуба «Зенит» по взаимодействию с Евролигой – это очень серьезный компонент. У них очень серьезные требования. И для клуба, и для команды, и для болельщиков очень важно максимально эффективно провести этот сезон. Будем работать над посещаемостью, над созданием максимально комфортных условий для зрителей. И, конечно, над тем, чтобы как можно больше узнали про баскетбольный клуб «Зенит» и в самом Петербурге, и за его пределами.

- Про достойное выступление можно поконкретнее? Что для вас это значит со спортивной точки зрения?

– Пока мы себе конкретных задач не ставили. Думаю, что сначала нужно завершить комплектацию состава. Затем — изучить результаты работы на трансферном рынке наших будущих соперников, проанализировать и понять, на что мы объективно можем рассчитывать. Только одно могу сказать однозначно: когда мы начинали борьбу за wild card, у нас не было мыслей об участии ради участия.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»