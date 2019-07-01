Как ремонты и строительство съездов ограничат движение по ЗСД в июле

В июле 2019 года на Северном, Центральном и Южном участках Западного скоростного диаметра в Петербурге движение ограничат плановые ремонтные работы. Там будут восстанавливать дорожное покрытие и ремонтировать дорожное обустройство. А кроме того, на магистрали построят дополнительные съезды.

В пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы» отмечают, что ограничения планируется вводить в часы минимальной транспортной нагрузки, но с учетом требований к технологии и безопасности проведения работ. Водителей просят заранее выбирать оптимальный маршрут в зависимости от дорожной ситуации.

На Южном участке ЗСД вводятся следующие ограничения:

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с 12:00 1 июля до 16:00 4 июля – ограничиваются две крайние левые полосы от развязки с набережной Екатерингофки до пункта взимания платы на Благодатной улице при движении по основному ходу в южном направлении;

с 12:00 15 июля до 20:00 17 июля – ограничение двух крайних левых полос на участке от пункта взимания платы на Благодатной при движении по основному ходу в южном направлении;

с 20:00 15 июля до 14:00 17 июля – две крайние левые полосы от развязки с КАД до развязки с Автомобильной улицей в северном направлении;

с 14:00 17 июля до 15:00 19 июля – две крайние левые полосы от развязки с Автомобильной улицей до пункта взимания платы на Благодатной при движении по основному ходу в северном направлении;

с 23:00 19 июля до 6:00 22 июля – две крайние правые полосы от развязки с Благодатной улицей до развязки с КАД в южном направлении;

с 23:00 12 июля до 6:00 15 июля – поочередно будут ограничивать первую и вторую полосы на въезде на ЗСД с Благодатной улицы в направлении КАД.

На Центральном участке ограничат:

с 20:00 1 июля до 20:00 9 июля – две крайние левые полосы на вантовом мосту через Корабельный фарватер при движении в северном направлении;

с 20:00 1 июля до 20:00 9 июля – две крайние левые полосы на вантовом мосту через Петровский фарватер при движении в северном направлении;

с 20:00 9 июля до 8:00 12 июля – две крайние правые полосы на участке Васильевского острова от вантового моста через Корабельный фарватер до развязки с набережной Макарова при движении в северном направлении;

с 20:00 3 июля до 8:00 7 июля – две крайние правые полосы от развязки с набережной Макарова до вантового моста через Корабельный фарватер при движении в южном направлении;

с 8:00 7 июля до 17:00 14 июля – две крайние левые полосы от развязки с набережной Макарова до вантового моста через Корабельный фарватер при движении в южном направлении;

с 8:00 7 июля до 17:00 14 июля – две крайние левые полосы от вантового моста через Корабельный фарватер до развязки с набережной Екатерингофки при движении в южном направлении.

На Северном участке будут ограничены:

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с 8:00 19 июля до 15:00 21 июля – две крайние правые полосы от развязки с КАД до развязки с Богатырским проспектом при движении в южном направлении;

с 12:00 22 июля до 8:00 25 июля – вторая и третья полосы справа на участке от развязки с Богатырским проспектом до развязки с КАД;

с 20:00 22 июля до 8:00 25 июля – вторая и третья полосы справа от развязки с КАД до развязки с Богатырским проспектом при движении в южном направлении;

с 8:00 25 июля до 20:00 27 июля – вторая и третья полосы справа на участке эстакады развязки с КАД при движении в южном направлении;

с 12:00 29 июля до 20:00 31 июля – вторая и третья полосы справа от развязки с КАД до развязки с Богатырским проспектом при движении в южном направлении;

с 20:00 29 июля до 20:00 1 августа – вторая и третья полосы справа на участке эстакады развязки с КАД при движении в северном направлении.

Помимо этого, работы по строительству съездов ограничат движение по ЗСД: