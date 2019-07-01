Жилой комплекс NEWПИТЕР – обладатель двух наград премии Urban Awards 2019

АО «Строительный трест»

27 июня 2019 г., в «Доме Беггровых», состоялось событие, которое ждало всё строительное сообщество Петербурга, – торжественное объявление победителей XI федеральной премии Urban Awards 2019. Компания «Строительный трест» была отмечена двумя наградами.

Жилой комплекс NEWПИТЕР стал победителем сразу в двух номинациях – «Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области»!

«Для нас получение сразу двух наград в конкурсе Urban Awards, – это признание высокого качества проработки наших объектов. И мы надеемся, что именно такие объекты будут в дальнейшем активно строиться как в Ленобласти, так и в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс NEWПИТЕР является для компании флагманским проектом, где мы внедряем все передовые технологии строительства, оставаясь при этом верны кирпичному домостроению», – комментирует Директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов.

Жилой квартал NEWПИТЕР – проект компании «Строительный трест», который строится в посёлке Новоселье Ленинградской области на границе с Санкт-Петербургом. Первый этап строительства рассчитан на 161 тыс. кв. м жилья. Помимо 28 домов комфорт-класса высотой от 6 до 12 этажей, в квартале будет создана социальная инфраструктура, спорткомплекс с бассейном, паркинги из расчета одно машиноместо на каждую квартиру. Общая площадь участка проекта NEWПИТЕР составляет 93 га, а площадь жилья на финальной стадии строительства будет равна 595 тыс. кв. м. В рамках концепции благоустройства в квартале создан Бульвар белых ночей со спортивными площадками, общественными рекреациями и малыми архитектурными формами. В 2018 году Бульвар вошел в ТОП-30 лучших общественных пространств страны по версии издания «Проект РОССИЯ». В настоящее время лоты 1, 2, 3, 5, 6 и 7 введены в эксплуатацию и заселены. Лот 10 планируется сдать в конце текущего года, лот 8 и 9 в конце 2020 года.

Напомним, что в финал Urban Awards 2019 вышли три объекта компании «Строительный трест» в четырех номинациях: ЖК NEWПИТЕР как «Лучший строящийся объект комфорт-класса Ленинградской области» и «Лучший проект комплексного освоения территории», ЖК «Сосновка» как «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга», а ЖК «Новое Купчино» – «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса».

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru