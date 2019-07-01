ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин считает, что пришло время крупных покупок

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян на тему потребительского и кредитного доверия. И заметил положительные тенденции — стало больше желающих потратить деньги прямо сейчас.

Согласно итогам исследования, которые были опубликованы 1 июля, каждый четвертый россиянин (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. В январе таких было лишь 22%.

Более половины (58%), однако, пока настроены скептически. Почти три четверти сограждан (74%) все же не считают возможным в настоящее время рассматривать даже вопрос о получении крупных займов. С 66% до 68% выросла доля россиян, ориентированных на сберегательное поведение, — они считают необходимым сократить повседневные расходы.