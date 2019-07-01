Корпус 1 ЦДС «Московский» получил ЗОС

Группа ЦДС

Группа ЦДС получила Заключение о соответствии (ЗОС) корпуса 1 жилого комплекса ЦДС «Московский» требованиям проектной документации. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала Заключение о соответствии корпуса 1 жилого комплекса ЦДС «Московский» требованиям проектной документации. В ближайшее время объект введут в эксплуатацию.

Жилой комплекс ЦДС «Московский» возводится недалеко от пересечения Пулковского шоссе и КАД. Корпус 1 относится к первому этапу строительства. Кирпично-монолитный 15-этажный дом рассчитан на 326 квартир общей площадью 10 834 кв. м.

Группа ЦДС

В корпусе расположены студии площадью от 28,8 до 30,72 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 32,22 до 44,49 кв. м, а также двухкомнатные квартиры площадью от 56 до 60,6 кв. м. В большинстве из них предусмотрены застекленный балкон или лоджия. Все квартиры будут переданы покупателям с полной отделкой «под ключ».

Рядом с корпусом 1 возведен наземный паркинг на 284 машиноместа.

ЦДС «Московский» – жилой комплекс, состоящий из кирпично-монолитных 15-этажных домов общей площадью 237 тыс. кв. м. В нем разместятся 3600 квартир с полной отделкой. Кроме жилых домов на территории комплекса будут возведены три наземных паркинга в общей сложности на 956 машиномест, общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и торговый центр.

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/