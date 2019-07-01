Упавший на Кипре НЛО оказался российской ракетой

МИД частично признанного Северного Кипра считает, что ракета российского производства могла быть неопознанным объектом, который в ночь на 1 июля рухнул в районе Ташкент в северной части острова.

«Первая оценка показала, что ракета российского производства, которая относится к системе противовоздушной обороны, задействованной вчера при авиационном ударе по Сирии, <...> упала в нашу страну», – написал 1 июля в своем твиттере министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай.

Yap?lan incelemelerde Temmuz 2018’de T?rkiye’de Gaziantep’e d??en S-200 tipi Rus yap?m? f?ze ?zerinde yazan ifadeler ile d?n ak?am ?lkemize d??en f?ze ?zerinde yazan if

adeler ayn?. Kesin olmamakla birlikte... https://t.co/dclgIKiMm2 — Kudret ?zersay (@KudretOzersay) 1 июля 2019 г.

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По его словам, речь идет о ракете зенитного комплекса С-200. Ранее по обломкам упавшего на остров объекта кипрский военный специалист Анреас Пентарас определил С-200.

Напомним, что утром 1 июля агентство Reuters сообщило о падении неопознанного летающего объекта около горного хребта на Северном Кипре. Никто из местных жителей не пострадал. Ракета взорвалась до падения на землю. В ночь на понедельник ПВО Сирии, действительно, была задействована в отражении атаки Израиля.