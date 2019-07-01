Водитель «Опеля» передумал объезжать остановившийся на трассе грузовик. Тёща умерла

Притом что машин в городе сейчас немного, в выходные на дорогах Петербурга и области погибли шесть человек: в субботу четыре и в воскресенье два.

В Петербурге 30 июня под колёсами машины скончалась женщина-пешеход. По предварительной информации от отдела пропаганды УГИБДД, около 0:55 на проспекте Стачек, 9, мужчина 1993 года рождения на «Хёндэ Солярисе» вне зоны пешеходного перехода сбил насмерть женщину лет 30-35 на вид.

Второе смертельное ДТП случилось на дороге Вологда – Новая Ладога в Волховском районе. По предварительной информации УГИБДД, около 14:50 30 июня на 509-м километре трассы мужчина 1982 года рождения на Opel Astra совершил столкновение со стоящим КамАЗом с полуприцепом. За рулём грузовика был мужчина 1978 года рождения.

Водитель «Опеля» был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, его пассажирка, женщина 1982 года рождения, в тяжёлом, а вторая пассажирка, женщина 1961 года рождения, скончалась на месте.

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Подробности рассказывает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Волховскому району Ленобласти. КамАЗ остановился на обочине, и водитель «Опеля» хотел его объехать, заехав на встречку, но в последний момент передумал, а оттормозиться не успел. В итоге тёща водителя получила травмы, не совместимые с жизнью.

Участница группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Вера пишет, что водитель «Опеля» – её друг, у него погибла тёща, а жена «в тяжёлом состоянии с переломом позвоночника». «КамАЗ не был стоячим, водителю захотелось в туалет, и он начал резко тормозить», – пишет Вера.