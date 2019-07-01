LENINGRAD распахнул свои двери

«Лидер Групп»

Компания «Лидер Групп» провела День открытых дверей в новом жилом комплексе бизнес-класса LENINGRAD, расположенном в Выборгском районе на Поклонной горе.

Мероприятие посетили свыше 300 гостей, которые собственными глазами увидели строящийся дом не только снаружи, но и изнутри, пообщались со строителями, получили ответы на интересующие вопросы, а также смогли познакомиться с соседями и просто весело провели время. По случаю праздника с 10 до 16 часов прямо на территории комплекса была организована большая развлекательная программа с музыкой, конкурсами, призами, подарками и даже специальной чайной церемонией.

Специально для экскурсий строители подготовили типовой 5-й этаж, на котором были открыты все секции, так что дом можно было пройти насквозь. В первой и последней секциях были размещены планы, по которым можно было легко сориентироваться на местности, а у входа в каждую квартиру была установлена информационная табличка с подробным ее описанием, площадью, количеством комнат и их планировкой, номером секции, а также номерами аналогичных квартир на других этажах. Таким образом, на каком этаже и в какой части комплекса ни находилась бы та или иная квартира, можно было легко найти аналогичную на месте экскурсии.

О комплексе

ЖК LENINGRAD – это элегантный дом бизнес-класса на Поклонной горе. Местность, на которой он возводится, с давних пор привлекает красотой ландшафта, целебным сосновым воздухом и захватывающими дух видами. С XIX века петербуржцы любовались с этой возвышенности на великолепную панораму города, на золоченый купол Исаакиевского собора. Район вокруг Поклонной горы издавна притягивал элиту Петербурга. В XVIII веке здесь стояли дворцы и усадьбы, в ХIХ веке среди сосновых парков гуляла культурная богема, а в советское время молодой район облюбовала интеллигенция. И сегодня эта местность пользуется любовью жителей и гостей северной столицы. Со всего города петербуржцы едут на отдых к Суздальским озерам.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

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