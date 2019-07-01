В Красном Селе колонка превратила квартиру в газовую камеру. Четверо детей в тяжёлом состоянии в больнице, среди них младенец

Четверо детей и двое взрослых отравились газом в собственной квартире в Красносельском районе Петербурга. Ловушку для семьи устроила сломавшаяся колонка.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, накануне ночью в службу «01» поступила информация об утечке газа во втором корпусе 18-го дома по улице Юных Пионеров. Из одной из квартир с острым ингаляционным отравлением госпитализировали месячного младенца, пятилетнюю девочку, трёхлетнего мальчика и 17-летнего юношу. Состояние всех детей медики оценили как тяжёлое. Родителей также отправили в больницу в удовлетворительном состоянии. Причиной отравления стала неисправная газовая колонка.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти нашему корреспонденту подтвердили происшествие и отметили, что проводится проверка.