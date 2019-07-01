Воспитывать как петербуржцы. По уголовному делу о насилии над подростком ищут полицейских с дубинками

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по превышению должностных полномочий с применением насилия. Потерпевшим проходит семнадцатилетний житель Колпино, экспертиза зафиксировала у него следы от ударов дубинкой.

Как сообщили «Фонтанке» 1 июля в правозащитной организации «Зона права», уголовное дело возбуждено в отношении пока не установленных сотрудников Колпинского ОМВД.

«По данным следствия, полицейские нанесли несовершеннолетнему не менее четырех ударов резиновой палкой в область ягодиц и еще два удара в область головы. Потерпевшего в отделе полиции заставляли признаваться в магазинной краже», – уточнили в «Зоне права».

Задержали подростка 28 мая в магазине «Семья». В ГУ МВД Петербурга и области уверяли, что травмы нанесли охранники супермаркета еще до доставления в 80-й отдел Колпинского ОМВД. В отношении сотрудника ЧОП самой полицией было возбуждено уголовное дело по 203-й статье – «Превышение полномочий работником частной охранной организации».

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По информации «Фонтанки», дело охранника будет передано в Следственный комитет, которому предстоит определить степень злодейства каждого участника этой истории.

На несовершеннолетнего в тот день был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства. Уголовного дела о краже из магазина, равно как и признательных показаний, не существует, поэтому у следствия нет оснований считать, что спецсредствами выбивали явку с повинной. На данный момент следствие склоняется к тому, что полицейские примерили на себя роль педагогов, но перегнули воспитательную палку. Дубинка, что четыре раза прошлась пониже спины, а также два удара ногой в голову вреда здоровью не нанесли, но, несомненно, причинили боль и страдания.

Незрелый колпинец для местных правоохранителей не чужой человек. В районном суде начался процесс по групповому грабежу, сегодняшний потерпевший там выступает обвиняемым.