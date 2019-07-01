Сбежавший из России в Финляндию таксист получил вместо политического убежища штраф в 40 тысяч рублей

Россиянин, который сумел незаконно попасть в Финляндию и попросил там убежища, был возвращён на родину. Об этом 1 июля сообщает ИА «Республика Карелия» со ссылкой на региональное Пограничное управление ФСБ.

Сортавальский районный суд признал жителя Среднеуральска Свердловской области виновным в незаконном пересечении границы. Мужчина в ноябре 2018 года в обход пунктов пропуска пробрался на территорию соседней страны в надежде получить политическое убежище. Как пишет издание, он сбежал из России от низкой зарплаты таксиста и высоких коммунальных платежей. Однако эти доводы не убедили Миграционную службу Суоми, и россиянин получил отказ. Нарушитель границы был передан российским пограничникам.

В результате суд приговорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей с учётом того, что перебежчик признал свою вину и сотрудничал со следствием.