«Академическая» открылась после ремонта

Станция метро «Академическая» открылась после капитального ремонта. Он начался 11 месяцев назад и закончился 1 июля. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

На станции отремонтировали эскалаторы, модернизировали систему видеонаблюдения, и поменяли кабельную сеть. Кроме того, на «Академической» обновили все санитарно-технические системы. «Одновременно на платформе станции в ночное время, чтобы не мешать нормальному графику движения поездов на Линии 1, службами метрополитена выполнены работы по полировке мраморной облицовки путевых стен и ремонту гранитного пола перронного зала, а также монтаж шутц-линии (для незрячих пассажиров — прим. ред.)», – говорится в сообщение ГУП «Петербургский метрополитен».

Стоит отметить, что в связи с открытием «Академическая» автобусов №61, №102, №153, №178, №К-9, №К-72, №К-93, №К-131, №К-193 и №К-278А начнут ходит по прежним маршрутам. Трамваи №38 и №61 после 1 июля продолжат работать по действующим трассам.