Эрдоган ждёт С-400 через 10 дней

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 поставят в Турцию в течение 10 дней, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу NTV.

«Отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Японии с (президентом США Дональдом) Трампом, президент сказал, что поставка С-400 состоится в течение 10 дней», — сообщает телеканал на своем сайте.

При этом, по словам главы государства, Анкара сможет урегулировать разногласия с Вашингтоном из-за поставок российских комплексов. В том числе, снять угрозу отказа США в этом случае продавать Турции новейшие истребители F-35.