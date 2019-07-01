Эрдоган ждёт С-400 через 10 дней
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 поставят в Турцию в течение 10 дней, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу NTV.
«Отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Японии с (президентом США Дональдом) Трампом, президент сказал, что поставка С-400 состоится в течение 10 дней», — сообщает телеканал на своем сайте.
При этом, по словам главы государства, Анкара сможет урегулировать разногласия с Вашингтоном из-за поставок российских комплексов. В том числе, снять угрозу отказа США в этом случае продавать Турции новейшие истребители F-35.
Справка:
В декабре 2017 года Турция заключила контракт с Россией на поставку комплексов С-400. Такой шаг вызвал беспокойство в Вашингтоне: в июне 2018 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил о возможности введения санкций против Турции, а также о том, что размещение С-400 будет иметь необратимые последствия для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в военной сфере. С-400 — российская зенитная ракетная система, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.