Александр Кержаков: Поле на «Петровском» сгнило

Старший тренер юношеской сборной России 2001 года рождения Александр Кержаков рассказал в интервью «Фонтанке» об ужасном состояние газона на стадионе «Петровский», на котором он руководил командой в рамках мемориала Гранаткина.

«Здорово все равно (вернуться на «Петровский» – ред.), что-то в этом было. Но не сказать, что это было вау. Я к тому же не смотрел вокруг, я был сконцентрирован на происходящем на поле. Поле сгнило, как я понимаю. Оно первый раз ушло само по себе в зиму, вышло само по себе в весну и встретило мемориал Гранаткина. Оказалось, что сборная России играет на худшем поле из трех возможных. В Рощино хорошее поле, на «Турбостроителе» идеальное», – заявил Кержаков.

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В составе «Зенита» Александр Кержаков играл с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. За это время провел 386 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.