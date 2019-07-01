«Левада»: Больше половины россиян никогда не были в театре и музее

Больше половины россиян никогда не были в театре, музее или консерватории. Зато четверть ежемесячно ходят в кино. И подавляющее большинство регулярно смотрят сериалы.

Узнать, как проводят свободное время сограждане, решили социологи «Левада-центра». Итоги опроса опубликованы 1 июля.

Самым популярным видом досуга стал просмотр фильмов и сериалов, которые хотя бы раз в неделю смотрят 79% опрошенных. Каждый второй совершеннолетний участник опроса – в ежедневном режиме.

Две трети россиян не реже раза в неделю и чаще встречаются с друзьями (66%). Еженедельно ходят в гости или принимают гостей 42% и 43% соответственно.

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Гораздо реже сограждане берут в руки книгу. Художественную литературу читают несколько раз в год (27%) или не читают вовсе (28%). «Левада» отмечает: с 1994 года к 2019-му в России резко снизилась доля жителей, которые читают книги ежедневно или еженедельно: с 23% до 14% и с 26% до 14% соответственно.

Высокое искусство тоже оказалось не в почете.

«Каждый второй жителей России никогда не был в театре, консерватории или музее (55%), – говорится в исследовании. – Еще выше число тех, кто никогда не бывал на концерте любимых групп и исполнителей (64%). Подобный культурный досуг трудно назвать регулярным занятием для респондентов, большая часть из которых посещает музеи или концертные залы всего несколько раз в год и реже».

Зато четверть участников опроса ежемесячно ходит в кино (5% – еженедельно).

Отдельно социологи рассказывают о предпочтениях граждан от 18 до 29 лет. Они реже чем в среднем по России читают художественную литературу, газеты и журналы. А вариант ответа «кинотеатр» и «сериал» выбирали чаще.

«Доля молодежи, никогда не читавших газеты или журналы, от 2006-го к 2019-му выросла в 12 раз: с 4% до 46%», – пишут авторы исследования, оговариваясь, что, возможно, часть опрошенных все-таки следят за СМИ через гаджеты и соцсети.

Говоря о среднероссийских показателях, социологи подчеркивают: в крупных городах статистика по посещению кинотеатров, концертов, театров и ресторанов все же выше, чем в провинциальных и селах. Женщины читают художественную литературу, смотрят сериалы и посещают театры и музеи чаще мужчин, в то время как мужчины активнее встречаются с друзьями.