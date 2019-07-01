Энтони Рэпп в Петербурге: «Мне не нужны были извинения Кевина Спейси. Я хотел, чтобы он прекратил домогательства»

Звездой фестиваля фантастики, кино и науки «Старкон» в Петербурге на минувших выходных стал голливудский актер Энтони Рэпп. Широкой публике он известен не только по роли в сериале «Звёздный путь: Дискавери», но и как человек, первым рассказавший о домогательствах со стороны актёра и режиссёра Кевина Спейси.

Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

«Фонтанке» Энтони Рэпп рассказал, почему обвинение в проступке 30-летней давности в США может считаться доказательством в суде, что реально изменил харассмент-гейт в Голливуде и не вызывает ли судьба Спейси жалость у его обвинителя.

Инцидент случился еще в 1986 году после вечеринки, когда Рэппу было всего 14 лет. В интервью изданию BuzzFeed он рассказал, что Спейси пытался склонить его к сексу: «Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться: мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху». Рэппу удалось вырваться и убежать, но случившееся очень напугало и травмировало его, признался актер.

Спейси заявил, что не помнит этого случая, но публично извинился перед Рэппом. После чего обвинения в харассменте посыпались на звезду «Карточного домика» одно за другим, и его карьера была разрушена в считаные дни. Теперь Спейси проходит лечение от сексуальной зависимости и оправдывается в судах. Последний фильм с его участием – «Все деньги мира» – вышел на экраны без него: Кевина Спейси попросту вырезали при монтаже, заменив другим актером.

- Вы были первым, кто рассказал о харассменте со стороны Кевина Спейси. Зная, к чему это приведет, вы бы поступили так же?

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– Конечно, да. Я рассказал об этом случае не ради себя, а чтобы открыть дверь тем, кто пойдет следом. Потому что я знал, что мой случай не единственный. Я стоял на плечах всех тех женщин, которые рассказали о Харви Вайнштейне. И я понимал, что со Спейси дело обстоит схожим образом. И, определенно, я бы снова попытался изменить ситуацию и защитить людей.

- Карьера Кевина Спейси была уничтожена за считаные дни. Вы испытываете к нему жалость?

– Я считаю, что люди, у которых есть власть и которые злоупотребляют этой властью, должны отвечать за свои действия. Особенно, если это продолжается десятилетиями. Если кто-то совершил ошибку и сделал это всего один раз, я не думаю, что за это обязательно надо уничтожать человека. Но если кто-то постоянно совершает недостойные поступки по отношению к коллегам, к окружающим людям на протяжении десятилетий, он должен понести ответственность.

Чувствую ли я жалость? Я надеюсь, что он получает лечение и профессиональную помощь. И что другие не станут жертвами его дурного поведения.

- Вы считаете, что он заслужил свою судьбу?

– Это серьезный философский вопрос. «Заслужил» – это слишком сильное слово. Думаю, что если человек ведет себя плохо, он должен отвечать за это.

- Спейси извинился перед вами. Вы приняли его извинения?

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– В какой-то степени принял. Спейси даже не помнил об этом, что было вполне вероятно, так как он был в тот момент очень пьян. Но он не сказал, что я не был единственным пострадавшим. Я ценю, что он извинился передо мной. Но ему следовало бы извиниться перед всеми, кого он домогался. Я также ценю то, что он не назвал меня лжецом. Но, повторюсь, я сделал это не ради себя одного. Я хотел не его извинений, а чтобы он прекратил делать то, что он делал, и ответил за свои действия в отношении большого количества людей на протяжении долгого периода времени.

- Что изменилось в Голливуде после харассмент-гейта?

– Я знаю точно, что ситуация меняется. С тех пор как это случилось, я работал только на проекте «Звездный путь: Дискавери» (в сериале персонаж Энтони Рэппа появился в 2017 году. – Прим. ред.). И я знаю, что на нашей съемочной площадке, если что-то подобное случится с кем-то, об этом человеке позаботятся, и он сможет обратиться к окружающим за помощью. Здесь никто не испытывает страха и никто не злоупотребляет властью. Это мой личный опыт. Но я говорил на эту тему с другими людьми. Харассмент-гейт был как взрыв. События развиваются не идеально, но это огромные перемены и серьезный сдвиг. Конечно, люди, которые ведут себя неправильно по отношению к другим, все еще есть. Иногда режиссеры относятся к актерам неподобающим образом. Но я уверен, что, если кто-то позволит себе что-то лишнее, это немедленно будет замечено. К этому больше не будут относиться как к данности.

- В России многих удивляет, что сегодня известных людей обвиняют в эпизодах харассмента, которые имели место 20-30 лет назад. Насколько справедливы обвинения, когда в качестве доказательства есть только слова жертвы, молчавшей многие годы?

– Я на протяжении десятилетий делился этой историей со своим родными и друзьями, и я говорил о ней с журналистами в конце девяностых – начале двухтысячных, не называя имя Спейси. Я обсуждал свое заявление в отношении Спейси с адвокатом. В юридической практике в США это называется «современное свидетельство». Это значит, что в те годы, когда это произошло, я говорил об этом случае с другими людьми, и они подтверждают это. Если ты на протяжении многих лет делился чем-то с семьей, друзьями, с любимым человеком, то в суде это считается свидетельством, даже если событие произошло очень давно. Конечно, если что-то происходит между двумя людьми, то есть только их слова. Но, если эпизод обсуждался с другими, юридически это становится фактом. Мы должны относиться к такой практике с осторожностью, чтобы быть уверенными, говорит ли человек правду. Конечно, никто не должен подвергаться осуждению только потому, что кто-то что-то сказал. Это сложный вопрос. Закон позволяет людям довольно легко делать ложные заявления. И мы в нашей стране до сих пор работаем над этим, особенно если речь идет о событиях, случившихся давно. У нас нет языка, чтобы говорить на эти темы, у нас нет уверенности, что ситуацию можно изменить, и часто, если такое случается с тобой, ты не знаешь, как с этим быть. Но сегодня все меняется. Журналист, которому я рассказал о Кевине Спейси, говорил с моим братом, с 4-5 моими друзьями, которых я знаю десятки лет. И это — свидетельство.

- В нашей стране тоже был харассмент-гейт, связанный с депутатом Государственной думы Леонидом Слуцким. Несколько журналисток обвинили его в домогательствах, но общественных последствий для него не было. Он сохранил свой пост и положение в обществе. Вы слышали об этом кейсе?

– К сожалению, нет. Но, судя по тому, что вы говорите, этот человек имеет отношение к государственной власти. И у нас аналогичная ситуация с Дональдом Трампом. Люди, которые жалуются на него, имеют доказательства и аудиозаписи, но он все еще избранный президент. И это одна из причин, почему мы должны говорить на эту тему и не должны это больше терпеть.

- Ваш персонаж, офицер Звёздного флота Пол Стемец в «Звездном пути», оказался первым открытым геем на борту исследовательского космического корабля. Это было сделано с определенной целью?

– Конечно, это было сделано с определенной целью. Дело в том, что сериалу больше 50 лет. В оригинальном сериале в 60-е годы, когда между нашими странами существовало серьезное напряжение, на борту корабля в «Звездном пути» появился русский персонаж. Затем в команду ввели темнокожую женщину. Сериал всегда ставил перед собой цель показать, как самые разные люди работают вместе. Но персонажа-гея долгое время не было. Поэтому у продюсеров появилось намерение включить такого героя в команду. И для меня большая честь воплощать его на экране.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»