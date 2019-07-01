Украинская Рада хочет приостановить участие в ПАСЕ. Причиной стала Россия

Комитет украинского парламента по иностранным делам считает, что необходимо отозвать представителей из парламентской ассамблеи Совета Европы до того момента, пока вернувшаяся в ПАСЕ Россия не выполнит «ряд условий».

«Основная часть украинской делегации согласна на то, чтобы приостановить работу в парламентской ассамблее Совета Европы <...> и не возобновлять до выполнения главных, самых принципиальных моментов, которые содержались во всех резолюциях , которые были приняты ассамблеей за последние пять лет, в частности, это самое главное – освобождения всех украинских моряков», – цитирует 1 июля председателя украинской делегации Владимира Арьева телеканал 112 Украина.

По его словам, условием возвращения украинцев должно быть выполнения «ряда условия», куда он отнес, например, освобождение украинцев, содержащихся в России и на территории Крыма.

Напомним, что Россия была исключена из ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма. В июне этого года она была восстановлена во всех правах, что вызвало недовольство делегаций 6 стран, включая Украину, Грузию ит бывшие прибалтийские республики СССР.