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Финляндия
01.07.2019 11:38
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Финляндия принимает председательство в ЕС. Санкции останутся, но усилится экологическое сотрудничество

C 1 июля Финляндия возглавит Евросоюз в роли председателя. С точки зрения антироссийских санкций это вряд ли что-то изменит, но Россия может рассчитывать на поддержку совместных экологических проектов - в приоритете борьба с изменением климата.

"Председательство Финляндии в Совете Европейского союза начинается 1 июля и закончится 31 декабря 2019 года. Финляндия будет председателем на встречах Европейского совета в Брюсселе и Люксембурге и на неформальных встречах министров стран ЕС в Финляндии", – рассказали 1 июля в канцелярии президента.

Финляндия сменит на посту Румынию, а через полгода председательство перейдёт Хорватии. Основными приоритетами на ближайшие шесть месяцев станут укрепление внутренней приверженности ЕС к верховенству закона и прав человека, повышение конкурентоспособности, экономической устойчивости и социальной привлекательности ЕС.

"Считается ли Финляндия маленьким или большим членом ЕС, зависит от нас. Будущее ЕС должно быть социальным, экономически и экологически устойчивым. В лозунге нашего председательства четко сформулирована цель: "Устойчивая Европа – устойчивое будущее", – заявил премьер-министр Антти Ринне.

В Финляндии также уверены, что необходимо укреплять внутреннюю и внешнюю безопасность ЕС, сотрудничество в области обороны, включая меры по противодействию гибридным угрозам.

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Финляндия намерена стать лидером в борьбе с изменением климата. Новое правительство поставило перед своей страной амбициозные цели и намерено теперь распространить свою инициативу на весь Евросоюз.

"ЕС должен поднять свой статус мирового лидера в области климатических действий, приняв долгосрочную климатическую стратегию, нацеленную на то, чтобы к 2050 году ЕС стал углеродно-нейтральным", – говорится в программе финского председательства. Это означает баланс между производимыми выбросами углекислых газов и поглощаемым лесами углеродом.

Однако, не все члены ЕС готовы принять такую стратегию. На недавнем саммите в Брюсселе, где обсуждался крайний срок отказа от парниковых выборосов, странам Евросоюза не удалось прийти к согласию, в основном, из-за сопротивления стран Восточной Европы, в частности, Польши.

В ближайшие полгода в рамках председательства состоятся около 90 встреч различных рабочих групп и экспертов, а также шесть неформальных встреч министров обороны, окуружающей среды и глав МИД. В этот период продолжится переговорный процесс с Лондоном по выходу из ЕС – предстоит выстроить работу с иностранной комиссией, и многое зависит от смены лидера в Великобритании. Также намечен запуск переговоров по вопросу членства в ЕС Македонии и Албании.

Что касается отношений ЕС с Россией, то, как ранее рассказал директор политического департамента ЕС в России Мирко Круппа, едва ли Финляндии удастся повлиять на них, пока не изменится позиция России по Украине. Тем не менее, по словам Круппы, между ЕС и РФ будет продолжаться конкретная работа, в частности, в сфере трансграничного и научно-технологического сотрудничества.

Генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила уверена, что помимо санкций есть другие сферы, и в них Россия и Евросоюз находят взаимопонимание. Среди удачных примеров – инициированный финнами проект "Северное измерение" (совместная политика ЕС, Норвегии, Исландии и России с 1999 года) и программы приграничного сотрудничества. У "Северного измерения" есть четыре направления: экология, соцздрав, транспорт и логистика, культура. В рамках "Северного измерения" было одобрено 35 проектов, 27 – с участием России. 24% связаны с вопросами переработки и обращения с отходами (самый знаковый из реализованных - станция по очистке сточных вод Петербурга). Всего бюджет по проектам с Россией составил 800 млн евро. Из 15 программ приграничного сотрудничества ЕС три проводятся с участием России и Финляндии (Kolarctic CBC, Karelia CBC, SEFR CBC), и в 2018 году, несмотря на задержку из-за санкций, почти все проекты получили одобрение на финансирование.

Для уменьшения выбросов черной сажи по программе НЕФКО проводятся совместные работы в области модернизации теплоэлектростанций в Вологде и Карелии, в данный момент идут переговоры с Мурманком и Архангельском, рассказала Ламмила.

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В рамках сотрудничества с Россией НЕФКО занимается вопросами рекультивации Красного Бора и утилизации. "Если от России поступит запрос на выполнение этой работы, мы будем рады принять участие. У нас хорошее экологическое сотрудничество с Россией, которое даёт отличные результаты", – отметила генконсул. По её словам, во время председательства ЕС Финляндия постарается привлечь к экологическому сотрудничеству с Россией, в частности, по вопросу Красного Бора, специалистов из других стран, а также поддерживать финансирование этой сферы.

"Мы с удовольствием сконцентрируемся на тех сферах, которые доступны для сотрудничества вне санкционной политики. В качестве председателя мы можем сказать, как лучше сотрудничать с Россией. Мы  [ЕС и РФ] можем взаимодействовать в рамках студенческого обмена, совместных проектов общественных организаций. Новые точки соприкосновения можно найти в сфере обработки отходов и сточных вод, работы по ядерной и экологической безопасности. Для сохранения контактов на уровне человеческих связей очень важны проекты по программам приграничного сотрудничества. И мы хотим, чтобы эти инструменты получили продолжение в рамках нашей работы в ЕС", – заверила Ламмила.


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