Украина и НАТО начали учения на Чёрном море

Международные военно-морские учения Sea Breeze-2019 начались в Одессе, в полевом лагере состоялось торжественное построение подразделений, сообщила 1 июля пресс-служба министерства обороны Украины.

В Одесі розпочалися Міжнародні навчання «Сі-Бриз — 2019». pic.twitter.com/7km4GdsApS — Defence of Ukraine (@DefenceU) 1 июля 2019 г.

"Сегодня, 1 июля, в Одессе начались Международные учения Sea Breeze-2019. В полевом лагере Международных сил состоялось торжественное построение подразделений, которые примут участие в учениях Sea Breeze-2019. На флагштоках подняли флаги Украины, США, Грузии, Молдовы", – говорится в сообщении.

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Sea Breeze-2019 будут проходить на Украине до 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. В них примет участие эсминец ВМС США "Карни", который уже вошел в акваторию Черного моря. Эсминец уже был в Одессе в 2017 году и также принимал участие в Sea Breeze. Кроме того, для учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль. Позже в Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту.

По данным пресс-службы украинского Минобороны, новшеством учений в этом году станет отработка речного элемента. "По легенде учений противник попытается заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря", – сообщили в пресс-службе.