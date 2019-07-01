На дорогах Петербурга каникулы, но на КАД вырастают пробки по 10 км

В разгар лета на дорогах Санкт-Петербурга – настоящие каникулы. Если утром 1 июля максимальная загруженность, по оценке «Яндекс.Пробок», составила 4 балла, что на 1 балл меньше обычного, то сейчас и вовсе «зелёные» 3 балла.

Низкий трафик, впрочем, не избавляет от заторов на КАД. В 10:12 «Яндекс» зафиксировал на внутреннем кольце пробку длиной 10,4 километра, от Выборгского шоссе до проспекта Культуры, в которой можно потерять 39 минут, что на 20 минут больше обычного. Там, по сообщениям очевидцев, ситуация осложнена из-за ДТП.

Эта пробка стоит на севере КАД с весны и связана с реконструкцией дороги, перекрывшей половину проезжей части. Она вошла и в топ-5 утренних пробок:

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9:56, внешняя сторона КАД, 10, 4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 50 минут. 9:32, внутренняя сторона КАД, 10,4 км, от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. Пробка продержалась 50 минут. 8:55, внутренняя сторона КАД, 9 км, от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Пробка продержалась 2 часа 10 минут. 8:12, Мурманское шоссе, 3,2 км, от поворота на Озерки до развязки. Пробка продержалась 1 час 20 минут. 8:36, улица Руставели и Пискаревский проспект, 2,7 км, от Северного проспекта до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 1 час.

Любопытно, что даже на самых загруженных магистралях в понедельник утром движение не уплотнилось и до 8 баллов: Пискарёвский проспект в центр – 7 баллов, Московское шоссе из центра – 6 баллов, Гражданский проспект в центр – 6 баллов.

Необычно свободное для данного времени движение сервис отметил сразу на трёх магистралях:

проспект Славы – Народная улица к Московскому (3 балла, что на 3 балла ниже обычного),

Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного),

Витебский проспект в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Сообщений о ДТП в соцсетях немного. Часто заторы наблюдаются на участках дорожных работ. А на набережной Бумажного канала движение оказалось закрыто внезапно – из-за упавшего ночью дерева, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».