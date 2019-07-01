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01.07.2019 12:19
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ФСБ занялась рекультивацией: на «БМВ» конкурентов с размахом демонтирует компанию Игоря Тупальского

Пока в Венеции бизнесмена оберегают от бесчеловечности российских силовиков, в Петербурге его актив ломает друг оперативника ФСБ, обвиненного в пытках. То, что чекист приехал с обыском на «БМВ» конкурентов, - просто бизнес.

ФСБ занялась рекультивацией: на «БМВ» конкурентов с размахом демонтирует компанию Игоря Тупальского

"Фонтанка.ру"

По информации «Фонтанки», недавно Следственная служба регионального Управления ФСБ возбудила уголовное дело по мошенничеству при сносе в районе Охты старейшего порохового производства в России – АО «НПП Краснознаменец». По данным «Фонтанки», структура Ростеха, избавляясь от своего непрофильного актива, летом 2015 года перечислила 910 млн рублей компании «СлавСтройИнвест-Реконструкция». После чего 420 млн ушли субподрядчику – ООО «Размах ГП». По версии следствия, 198 млн из этой суммы не были потрачены, а согласно документации – освоены. За типичной в наше время историей «Фонтанка» увидела внутрикорпоративный конфликт с интересным посторонним игроком.

Так, рано утром 25 июня в компанию «Размах», расположенную на Охте в бизнес-центре «Магнитка», заглянули двое оперативников ФСБ вместе с силовой поддержкой из шести спецназовцев. В офисе находилась только уборщица, которая испугалась людей в масках и остереглась их впускать. Поэтому стекла дверей для начала выбили. Гости обыскивали кабинеты более 11 часов. Как «Фонтанке» рассказали работники предприятия, появившиеся позже, «взламывали шкафы, хотя им показывали ключи». Результаты служебного рвения, в принципе, видны.

ФСБ занялась рекультивацией: на «БМВ» конкурентов с размахом демонтирует компанию Игоря Тупальского

Говорят, еще и кафель простукивали. Но ведь не вскрыли же при помощи шанцевого инструмента. 

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Подобным наступательным порывом, конечно, трудно удивить предпринимателей Петербурга. Интрига в другом.

Осенью того же 2015 года, когда «Размах» еще работал над демонтажем объекта Ростеха, из фирмы на негативной ноте ушли коммерческий директор Антон Шевченко и руководитель представительства компании в Южном федеральном округе его брат Алексей. Меньше чем через год они сами открыли серьезную структуру с аналогичной спецификой бизнеса – строительную компанию «Прайд». Заодно начали работать с рядом старых клиентов. Последнее считается не очень этичным, но распространено. Тем более в таком долгом бизнесе проекты ведутся года по три. 

Отношения между бывшими партнерами можно оценить по найденным «Фонтанкой» искам. В 2017 году «Размаху» пришлось обращаться в УФАС по Петербургу, чтобы заблокировать «ВКонтакте» сообщество «Анти-Размах», созданное, как говорят, как раз «СК Прайд». Хотя это тоже все современные методы.   

Тем не менее 25 июня возле офиса «Размаха» был замечен припаркованный «БМВ 520D», новый, серый. Внимание он привлек, так как на нем на обыск приехал 27-летний старший оперуполномоченный, старший лейтенант Петроградского райотдела ФСБ Артем Кобзев. Нюанс реально любопытен. Не военная тайна, что в лизинге у «СК Прайд» несколько солидных машин. Пара «Лексусов» используется братьями Шевченко, а «БМВ» (А610МЕ198), как раз способствует разыскной деятельности контрразведчика Кобзева. 

Своего рода новость заключается в том, что на днях «Фонтанка» сообщала о его 26-летнем коллеге – также старшем оперуполномоченном, старшем лейтенанте того же Петроградского райотдела ФСБ Илье Кирсанове. Как сегодня известно, он является обвиняемым по нашумевшему делу. 7 мая прошлого года в Рощино на обыске ударом ствола карабина был изуродован петербургский бизнесмен. Военный следственный комитет уже передал материалы в трибунал.

«Фонтанке» известно, что у Кобзева и Кирсанова не просто рядом служебные столы. С 2009 года оба обучались в Калининградском пограничном институте ФСБ. Причем все пять лет в одной группе, а Кирсанов был у Кобзева командиром отделения. Поступили они на службу в Петроградский райотдел также вместе – в июле 2014 года. 

Ирония же в том, что фактически «Размах ГП» до сих пор принадлежит петербуржцу Игорю Тупальскому. «Фонтанка» ранее сообщала, что он находится в международном розыске по убийству предпринимательницы Оксаны Ледневой, совершенному еще в июле 2005 года в Рощино. Тупальский до сих пор в Венеции, а власти Италии отказались выдавать его России. Мотивировка – на его родине велик риск бесчеловечного обращения с обвиняемыми.

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В компании «Размах» не слишком охотно комментируют произошедшее. После вежливых пререканий с пресс-секретарем Екатериной Ивановой журналисту удалось вынуть один ответ на короткий вопрос:

- У вас есть ощущение, что ваши бывшие коллеги подсказали ФСБ, где какие у вас нарушения? 

– Во-первых, мы не считаем выводы следствия корректными. А ощущения… как вы говорите… конечно, есть.

Их конкурент, генеральный директор «СК Прайд» Антон Шевченко сначала подтвердил, что в лизинге у его компании имеется указанный нами «БМВ». На лобовой вопрос «Фонтанки» по поводу оперативника Кобзева он ответил прямо: «Мне бы не хотелось это комментировать».   

Что касается результатов обыска в «Размахе», то к ночи на Литейный, 4, увезли кадровика, допросили и отпустили обыкновенным свидетелем. Изъяли же из «Размаха» сформированные и заверенные нотариально пакеты документов на текущие госконтракты примерно на 1 млрд рублей. Они были приготовлены для открытия кредитных линий в банках. 

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

Справка:

ООО «Размах ГП» на российском рынке с 2011 года. Ранее это была компания «Ассоциация по сносу зданий», учрежденная еще в 1997 году. Фирма специализируется на полном комплексе по сносу объектов: проектные, изыскательные работы, демонтаж зданий и рекультивация. Структура выполняла работы на заводе «Метахим» в Волхове, на объектах «Фосагро» в Кировске Мурманской области, «Северстали» в Череповце и на контрактах «Норильского никеля».

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