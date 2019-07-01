Экс-мэр Риги стал подозреваемым

Бывший мэр Риги, лидер выступающей в поддержку русскоязычных жителей Латвии партии "Согласие", а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков сообщил, что официально получил статус подозреваемого по делу, заведенному на него Антикоррупционным бюро Латвии (КНАБ) из-за самодельного записывающего устройства, найденного при обысках его кабинета в Рижской думе.

"В самый последний рабочий день перед началом работы в Европарламенте, в эту пятницу, я официально получил статус подозреваемого от КНАБ. Знаете за что? За то, что в моем кабинете в думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков. Как я понял из описания, речь идет о картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", – написал Ушаков в Facebook.

Политик отметил, что сам факт обнаружения у него в кабинете такой "поделки" вызвал у него немало удивления; еще больше он удивился, что стал подозреваемым в этом процессе. "Но а больше всего удивления вызывает то, что статус подозреваемого мне дали в крайней спешке прямо накануне начала работы в Европарламенте. И это уже не только отношение ко мне или к партии "Согласие". Это уже и отношение к процедурам Европарламента, не только к букве, но и к духу", – добавил Ушаков.

Политик также отметил с иронией, что, "конечно же, все происходящее вообще не похоже на политический заказ". Он также добавил, что с 30 июня официально больше не депутат Рижской думы.