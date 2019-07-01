Таиланд вводит обязательный сбор для туристов. В год королевство посещает 1,5 млн россиян

Власти популярного среди россиян направления в Юго-Восточной Азии намерены укрепить доверие путешественников, введя обязательный сбор.

«В этом году вводится обязательное страхование путешествий для иностранных гостей суммой в 20 бат (примерно 41 рубль. – Прим.ред.) на человека. Иностранные путешественники должны будут заплатить за обязательное страхование в иммиграционных отделениях в аэропортах. Сумма будет направлена в таиландский фонд содействия туризму», – сообщает 1 июля издание Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма королевства в Юго-Восточной Азии.

Страховая премия сможет покрыть до 1 миллиона батов (более двух миллионов рублей) в случае смерти иностранца. Власти указывают, что на такие меры они пошли, чтобы «укрепить доверие иностранных туристов».

В Таиланде заговорили об обязательном страховании для туристов в прошлом году после череды смертей путешественников. Туризм, который приносит королевству до 18% от ВВП, является важной частью экономики. В этом году, как ожидается, в страну приедет более 40 миллионов отдыхающих. Таиланд, без сомнения, одно из самых популярных направлений и среди россиян. Так, по статистике за 2018 год на таиландских курортах отдохнули 1,5 миллиона россиян, а по данным за 2019, королевство уверенно держится в топ-10 направлений для зарубежного туризма.